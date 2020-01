Cada vez falta menos para el estreno de la nueva película de DC Comics, Birds of Prey. Por esto, Warner Bros. ha lanzado un nuevo Spot Televisivo en donde el foco se centra en este nuevo villano.

Mientras todos disfrutamos de la fiesta (y otros sufrían la resaca) de lo que fue la celebración de año nuevo. Warner Bros. nos adelantó nuestro regalo de reyes y estrenó un nuevo spot de Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Este nuevo adelanto nos enfoca principalmente lo que será la amenaza de Roman Sionis, el villano que es mejor conocido como Black Mask y que será el antagonista principal de esta nueva película. Black Mask será el encargado de hacerle la vida imposible a Harley Quinn, Black Canary, Huntress, Renée Montoya y Cassandra Cain.

Este nuevo adelanto tantea el enfrentamiento que veremos entre las anti-heroínas y el villano que buscará causar el descontrol en Gotham City.

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn llegará en febrero y puedes ver el nuevo avance acá abajo.