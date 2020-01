Normani y Megan Thee Stallion han lanzado su colaboración para la próxima película Birds of Prey y Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Estas dos grandes cantantes de hip-hop fueron las encargadas de darle ese punch de energía y fuego a la película del equipo femenino que protegerá a Ciudad Gótica del villano Black Mask.

“Diamonds” es el nombre que lleva esta canción y aparecerá en la nueva banda sonora de la película de DC que saldrá el mismo día de la película. El próximo 7 de febrero de 2020.

Además de esta canción, también se reveló el listado completo de canciones y de artistas que colaborarán para ambientar esta película que estará repleta de acción, sangre, villanos y mujeres hermosas y valientes y lo más importante, BUENA MÚSICA.

Entre los artistas que aparecen en el listado podemos ver que el #girlpower predomina con Halsey, Saweetie with Galxara, Summer Walker y Sofi Tukker.

Te dejamos acá abajo la nueva canción.