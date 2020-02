Como te contamos el pasado martes. La película de Birds of Prey había cambiado su nombre en cines Estadounidenses por petición y orden de Warner Bros. Ahora el estudio ha salido a hablar sobre esta polémica y confusa decisión.

La recientemente estrenada de Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ha dejado de llamarse así en los cines de Estados Unidos. De un día para otro, Warner decidió cambiar el nombre de esta nueva cinta y ahora, el estudio ha salido a aclarar esta decisión.

Sabíamos de primera instancia, que este cambio se debía a que la cinta no había cumplido con las expectativas de recaudación, por lo que el estudio decidió hacer algunos cambios para ayudar a impulsar de mejor manera la cinta, al menos en Estados Unidos que fue en donde se llevó la decepción más grande.

¿Por qué cambió el nombre?

El nombre de la cinta había quedado en Harley Quinn: Birds of Prey y por medio de un vocero, la compañía señaló a IGN que esta cinta seguirá llamándose Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, pero que su título ha sido cambiado en algunas páginas de diversas cadenas de cines en Estados Unidos para ayudar a las personas a encontrar el título con mayor facilidad.

Esta declaración se concreta con la que Warner Bros. ya había dado en algún momento a The Verge, en la que explicó que el cambio se había dado para ayudar al SEO (optimización de motores de búsqueda) de la película.

Tomando esto en cuenta, sabemos que el cambio de nombre no se dará de manera oficial o al menos no llegará fuera de Estados Unidos, la estrategia a la que apunta el estudio es a hacer mucho más evidente la relación entre Harley Quinn y la película.