Billy Corgan, el líder de la legendaria banda Smashing Pumpkins se ha sincerado en una entrevista donde comentó que no era bien visto por sus atuendos en la época de 1990.

Al principio de la banda y durante sus años de juventud Billy había adoptado un estilo distinto para vestirse al de la mayoría de las personas en ese momento, lo que generaba miradas extrañas y opiniones de rechazo hacia su persona durante sus primeros pasos en la música.

Durante una charla en el programa Best adivce: the podcast que es publicado dentro de Spotify el artista se abrió ante varios temas que van desde el ego, su rutina diaria, su sentido natural de ser competitivo y por supuesto; su vestimenta en la época de los años 90.

El cantante recordó cómo fue juzgado por su apariencia al principio de su carrera musical, pero dijo que ahora le dicen que su estilo único “influyó” en muchos fans. “Es un poco gracioso para mí, y lo digo de manera humilde: ya sabes, por la razón que sea, cuando era más joven, no me consideraban guapo”, dijo Corgan.

Continuó: “Ahora el look de vampiro está de moda, ¿verdad? Pero en ese momento, no me consideraban una persona guapa. Y la gente me dijo esto, no es como si lo hubiera descubierto. La gente me decía: “Oh, simplemente no eres guapo”. Como si fuera malo para mi carrera, ¿verdad? Así que tuve que hacer una especie de juicios críticos que es A) eso realmente no me va a detener o eso no es tan importante; B) Voy a ser yo mismo; si soy un bicho raro o un vampiro o lo que sea, solo seré yo mismo, finalizó.

Crédito foto de portada: Instagram Billy Corgan