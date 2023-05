Billy Corgan asegura que Kurt Cobain ha sido su “mayor oponente”

En una reciente entrevista con Zane Lowe para Apple Music, Billy Corgan habló sobre su reacción a la muerte de Kurt Cobain en 1994 y cómo hasta la fecha cree que no ha tenido “mayor oponente” que él. Cabe mencionar que The Smashing Pumpkins y Nirvana, bandas de ambos músicos, fueron importantes figuras en la pequeña revolución que tuvo la industria musical en la época de los 90’s.

“Quiero que los Pumpkins estén en lo más alto de nuestra generación. Si eso significa que tengo que escribir 800 canciones, lo haré. No me da miedo. Siempre voy a decir que Kurt era el tipo más talentoso de nuestra generación. Kurt tenía mucho talento. Es aterrador. Era un nivel de talento como el de John Lennon, del que te hace pensar ‘¿cómo puedes tener todo este talento?’ O Prince, ¿verdad? Pero lamentablemente Kurt ya no está aquí. Así que miré a mi alrededor y dije ‘está bien, bueno, podría vencer al resto de ellos con seguridad'”, señaló Billy Corgan.

Con respecto al fallecimiento de Kurt Cobain, Corgan comentó: “Cuando Kurt murió, lloré porque perdí a mi mayor oponente. Quiero vencer a los mejores. No quiero ganar el campeonato porque sólo estamos yo y un montón de gabronis, en términos de lucha libre. Es como Michael Jordan, posiblemente el mejor competidor deportivo que jamás haya visto en mi vida. Es decir, quieres hablar de un alfa”.

Billy Corgan continuó discutiendo otros talentos, como el de Chino Moreno de Deftones, Radiohead y U2; con respecto a este último, el músico compartió de nuevo la historia de cómo le dio un par de consejos a Bono para el disco All that you can’t leave behind. “Entonces, estoy en Dublín, alrededor del año 2000, y voy a visitar a Bono a su casa”, recordó.

“Nos quedamos despiertos toda la noche, y por la mañana, por alguna razón, él y yo somos las únicas personas despiertas, y él dice: ‘Quiero tocarte algo. Vamos a tener que salir en el auto, porque no quiero despertar a los demás de la casa’. Así que somos él y yo congelándonos en el camino, cuando él aparece y me muestra lo que se convirtió en el álbum It’s a beautiful day, que no está completamente terminado. […] Le dije lo que pensaba, y de hecho usaron mi consejo, y más tarde él me lo hizo saber”, concluyó.