Todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado y cantado el éxito de los ochenta Manic Monday de The Bangles. Y ahora Billie Joe Armstrong decidió hacer su propia versión pero acompañado con la mismísima Susanna Hoff, integrante de la banda que hizo famosa la canción.

Este cover forma parte de una serie de videos que ha estado sacando el músico cada lunes, bajo el nombre de No Fun Mondays. Con el que busca darle entretenimiento y alegría a sus fans con covers de algunos de sus canciones favoritas.

Para esta semana, Billie cambió el pegajoso sonido pop que tiene la canción original por estruendosas guitarras y su gruesa y fuerte voz, dándole su peculiar estilo. Su versión de Manic Monday viene también acompañada de un video en el que se ve al integrante de Green Day tocando desde la sala de su casa. Mientras que en la otra mitad de la pantalla se ve a Susanna desde su estudio brincando y disfrutando tocar en guitarra uno de los más grandes éxitos de su carrera.

Previamente Armostrong ya había covereado You Can’t Put Your Arms Around A Memory de Johnny Thunders y I Think We’re Alone Now de Tommy James and The Shondells. Ambos aún los puedes encontrar en el canal de YouTube de Green Day.

Billie Joe Armstrong junto con Elton John, Paul McCartney, Billie Eilish, Lizzo, J Balvin, Eddie Vedder, entre otros, formarán parte del concierto benéfico en livestream One World: Together At Home. Con el que se busca recaudar fondos para la lucha contra el Coronavirus. Este será transmitido el 18 de abril a través de plataformas digitales como Facebook, Apple, Twitch, Twitter, Instagram, Amazon Prime Video, YouTube y TIDAL.