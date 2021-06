Billie Eilish habló abiertamente de las reacciones que hubo por su reciente portada en Vogue, revelando que no estuvo de acuerdo con algunas.

Durante una nueva entrevista con Rolling Stone, la cantante explicó que luego de que dicho photoshoot viera a luz, muchas personas en internet comenzaron a hacer comentarios muy desatinados le causaron molestia.

“Vi una foto mía en la portada de Vogue de hace un par de años con enorme ropa oversize, a lado de la nueva portada de Vogue. Luego, la descripción decía: ‘Eso se llama madurar’”, comentó Billie Eilish.

Y agregó: “Entiendo de dónde vienen, pero al mismo tiempo digo ‘no, eso no está bien, no soy esto ahora y no necesitaba crecer a partir de eso’.”

Ésta sesión fotográfica se realizó para la Vogue de junio de 2021 y llamó mucho la atención del público por la imagen que ahora adoptó la cantante. Incluso, cuando Billie Eilish hizo el anuncio a inicios de mayo, rompió récord en la historia de Instagram y, hasta ahora, dicho post cuenta con un total de 17 millones de likes.

Recuerda que Eilish está por lanzar su tan esperando segundo álbum de estudio titulado Happier than ever y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.