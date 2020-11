Billie Eilish había compartido en sus redes sociales días atrás que esta semana escucharíamos una nueva canción de su parte, lo cual causo gran emoción entre los seguidores de la cantante. Ahora, se ha estrenado de forma oficial “Therefore I Am“, su nuevo sencillo.

La estrella anunció la canción y compartió su arte en Instagram a principios de esta semana. En las redes sociales escribió: “ESTOY TAN EMOCIONADA POR ESTE”. Su hermano y colaborador Finneas agregó: “No estás listo”. En el video que acompaña al sencillo, la estrella se divierte corriendo y robando delicias horneadas, todo dentro de un centro comercial vacío. El video es un plano secuencia de cuatro minutos; el cual fue grabado con un iPhone y dirigido por la misma Billie Eilish.

Este sencillo tiene un pulso dance, con fuerte presencia del bajo y la percusión en la línea; como “My Strange Adiction” y “Bad Guy”. El arreglo es minimalista, reforzado por su entonación susurrante pero no apática ni mucho menos melancólica.

“Therefore I Am” se une a la música nueva de Billie Eilish que ha sacado a lo largo del año, como “My Future, “Everything I Wanted” y el tema musical de James Bond “No Time to Die”.

No sabemos si este sencillo es parte un nuevo disco de estudio o si solo se trata de una canción esporádica, quizá hasta el otro año lo sepamos, lo que si sabemos es que el documental sobre su vida se estrenará por Apple TV+ en febrero de 2021.