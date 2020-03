Billie Eilish no para de asombrarnos con la increíble forma en la que ha utilizado su influencia para compartir importantes mensajes. Y ayer por la noche durante su concierto en la American Airlines Arena de Miami, la cantante presentó un increíble video como interludio en donde habla abiertamente del body-shaming.

Anteriormente la chica de 18 años, ya había hecho declaraciones acerca de este tema. En las que asegura que la razón por la que no usa ropa entallada es precisamente para evitar comentarios hirientes o críticas hacia su cuerpo, ya sea por parte de los fans o de los medios.

Sin embargo, con este nuevo clip que proyectó previo a interpretar la canción all the good girls go to hell, Eilish le compartió un poderoso y positivo mensaje a su público. Durante este, se ve a la cantante comenzar a quitarse la ropa hasta quedar únicamente en bra, mientras que en voz en off se le escucha decir: ¿Me conoces?, ¿realmente me conoces?. Tú tienes mis opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo.

A lo largo del interludio, habla sobre la importancia de no juzgar el cuerpo de los demás. Y de la terrible situación en la que muchas veces las personas se crean percepciones de alguien sólo por las medidas de su cuerpo.

El video concluye con Billie diciendo: Si uso más, si uso menos, ¿quién decide qué me hace?, ¿qué significa eso?. ¿Es mi valor basado únicamente en tu percepción? ¿O es tu opinión sobre mí? No es mi responsabilidad.

Te dejamos a continuación el video de este increíble mensaje:

Recuerda que Billie Eilish también vendrá a México como parte de su Where Do We Go? World Tour para presentarse el próximo 27 de mayo en el Palacio de los Deportes y el 25 en la Arena V.F.G. de Jalisco. Toda la información la puedes consultar a través de Ticketmaster. Foto de portada vía Facebook Billie Eilish.