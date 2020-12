Billie Eilish dio a conocer una pequeña lista de sus canciones favoritas de este caótico 2020, haciendo un especial hincapié en The Strokes y su último material discográfico, The New Abnormal.

Durante una charla que tuvo con una emisora australiana en promoción de su cuenta regresiva anual votada por el público, The Hottest 100, Eilish un listado de nueve canciones que amó durante este año que si bien fue difícil en muchos aspectos, la buena música nunca hizo falta.

Entre su top, Billie Eilish incluyó “At The Door” de The Strokes, “Are You Even Real?” de James Blake, “By Any Means” de Jorja Smith y “Chicken Tenders” de Dominic Fike. Así como también agregó “Savior Complex”, canción que forma parte del álbum nominado al Grammy, Punisher, de Phoebe Bridgers.

Otras canciones que también figuran en la lista son “Time Flies” de Drake, “Drinks” de Cyn, “Kata” de Tekno y “To Let A Good Thing Die” de Bruno Major.

Y hablando sobre “At The Door”, la cantante dijo que desearía poder poner todo el álbum de The Strokes en primer lugar. “Ha sido mi álbum favorito en muchos años”, explicó.

“Hay algo en The Strokes, no sé que es”, agregó Billie Eilish. “Me encanta ‘At The Door’, me encantan las melodías, me encanta la letra, me encanta todo. The Strokes golpeó algo.”

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.