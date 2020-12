Spotify ya comenzó a publicar sus resultados finales en cuanto a streams de este 2020 y quienes se llevaron el año como los artistas más escuchados fueron Billie Eilish, The Weeknd y Bad Bunny.

De acuerdo a los datos compartidos hoy por la plataforma, Bad Bunny fue el artista más escuchado durante el 2020, juntando un total de 8.2 billones de reproducciones a nivel mundial. Y detrás de él se encuentra Drake, J Balvin, Juice WRLD y The Weeknd, en ese orden.

Asimismo, el puertorriqueño también quedó con YHLQMDLG en primer lugar como el álbum más escuchado a nivel global, recaudando un total de 3.3 billones de streams en 2020. El After Hours de The Weeknd, Hollywood’s Bleeding de Post Malone, Fine Line de Harry Styles y Future Nostalgia igual entraron en este Top 5.

Y por segundo año consecutivo, Billie Eilish encabezó el ranking de la artista femenina más escuchada del año. Después de ella le siguen Taylor Swift y Ariana Grande en segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que Dua Lipa y Halsey aparecen en cuarto y quinto.

En cuanto a la canción más escuchada este caótico 2020, The Weeknd se llevó la categoría por “Blinding Lights” con alrededor de 1.6 billones de streams globalmente. Los demás lugares del top 5 fueron ocupados por “Dance Monkey” de Tones and I, “The Box” de Roddy Rich, “Roses – Imanbeck Remix” de Imanbeck / SAINt JHN y “Don’t Start Now” de Dua Lipa.

De igual forma Spotify reveló que su playlist editorial más escuchada de este año fue Today’s Top Hits con más de 27 millones de followers.

Te dejamos a continuación la lista completa publicada por Spotify:

Most Streamed Artists Globally

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd

Most Streamed Female Artists Globally

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Most Streamed Albums Globally

1. Bad Bunny – YHLQMDLG

2. The Weeknd – After Hours

3. Post Malone – Hollywood’s Bleeding

4. Harry Styles – Fine Line

5. Dua Lipa – Future Nostalgia

Most Streamed Songs Globally

1. The Weeknd – Blinding Lights

2. Tones And I – Dance Monkey

3. Roddy Ricch – The Box

4. Imanbek and SAINt JHN – Roses – Imanbek Remix

5. Dua Lipa – Don’t Start Now

Most Popular Podcasts Globally

1. The Joe Rogan Experience

2. TED Talks Daily

3. The Daily

4. The Michelle Obama Podcast

5. Call Her Daddy

Most Popular Podcast Genres Globally

1. Society & Culture

2. Comedy

3. Lifestyle & Health

4. Arts & Entertainment

5. Education