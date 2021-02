El cantante y compositor Shamir estrenó un cover de la canción debut de Billie Eilish, “Ocean Eyes”, siendo esta la primera música que comparte en lo que va del año.

En comparación con el estilo pop de ensueño que tiene la versión original, la interpretación de Shamir presenta más elementos de percusión que combinados con el extenso rango vocal del músico nos da como resultado un rock más enérgico que en momentos vaga por lo psicodélico.

Este cover el compositor lo lanzó a través de We Are: The Guard y ya se encuentra disponible en cualquiera de las plataformas digitales. Mientras que en YouTube lo acompañó con un clip con algunos visuales muy sencillos.

“Ocean Eyes” fue uno de los sencillos que llevaron a la fama a Billie Eilish. En un inicio fue publicada sólo en su cuenta de Soundcloud y posteriormente fue incluida en el EP Don’t Smile At Me, lanzado en 2016.

Apenas en octubre del año pasado, Shamir estrenó su tan esperado álbum homónimo. Desde entonces se había enfocado únicamente en la promoción del disco, siendo el videoclip de “Diet” lo último que nos había compartido.

Te dejamos a continuación el cover de “Ocean Eyes” y no dejes de darle play al nuevo álbum de Shamir, que sin duda alguna ha sido uno de los mejores materiales que nos ha dado.

Fotos de portada vía Instagram Billie Eilish / Instagram Shamir.