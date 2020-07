Después de que a lo largo de la semana Billie Eilish nos estuviera emocionando con el anuncio de un próximo sencillo, finalmente hoy la canción titulada como My Future llegó a nosotros.

Este track fue escrito y grabado durante sus días de aislamiento en su casa en Los Ángeles. Y como ya es costumbre, la canción fue producida por su hermano y colega Finneas.

Junto con el lanzamiento, Eilish mandó una bella carta a sus fans, en la que explicó:

Escribimos esto al principio de la cuarentena. Es una canción que es realmente, realmente, especial para mí. Cuando la escribimos, era exactamente donde estaba mi cabeza —estaba muy esperanzada, muy emocionada y cargaba con una cantidad absurda de autorreflexión y crecimiento interno. Recientemente adquirió un nuevo significado en el contexto de lo que está pasando en el mundo. De verdad espero que todos puedan encontrarle significado a esta canción para sí mismos.

Además de que la cantante acompañó My Future con un grandioso video animado dirigido por el artista australiano Andrew Oronato. Y para el que contó con un equipo de alrededor de 12 animadores. Chécalo a continuación:

My Future es la primera música que tenemos por parte Billie tras su tema para la película de James Bond, No Time To Die. Aunque aún no se sabe con exactitud si esta nueva canción podría ser ya un adelanto del sucesor de su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Con este sencillo, Billie Eilish da inicio a una nueva etapa en su carrera musical. Y no podemos estar más emocionados y ansiosos de saber qué está por venir.

Ya también puedes encontrar My Future en todas las plataformas digitales.