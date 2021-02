Una nueva película sobre la vida de la legendaria cantante Peggy Lee está en camino y al parecer Billie Eilish está siendo considerada para participar como productora ejecutiva.

De acuerdo con Billboard, Eilish se encuentra ya en pláticas para ser productora ejecutiva del nuevo filme titulado Fever, junto con su madre Maggie Baird y el fundador y CEO de Darkroom, Justin Lubliner.

Esto significaría para Billie Eilish su primer crédito como productora ejecutiva en una película de esta magnitud, luego de que ya se ha encargado ella misma de producir y dirigir varios de sus video musicales.

Anteriormente, la cantante ya había participado en un panel en línea celebrando la carrera y vida de Peggy Lee a un centenario de su nacimiento, por lo que era de esperarse que también quisiera formar parte de su biopic.

Además de la posible participación de Billie, también se confirmó que Fever será dirigida por Todd Haynes y que Michelle Williams será quien interprete el papel de Peggy Lee.

Peggy fue la primera artista femenina en ser nominada en la categoría de Record Of The Year en la primera ceremonia de los Grammys en mayo de 1959 y diez años más tarde obtuvo el Grammy por Best Contemporary Vocal Performance. Murió en 2001 a los 81 años.

Fotos de portada vía Instagram Billie Eilish / Facebook Peggy Lee.