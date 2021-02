Billie Eilish habló sobre la creación de su próximo disco durante una entrevista en The Late Show, donde la artista explicó como toda la situación de la pandemia afecto el proceso creativo.

La cantante se encuentra en este momento trabajando en su nuevo disco y a forma de promoción Billie Eilish tuvo una conversación en vivo donde contó como la pandemia la hizo volver al estudio de grabación para crear nuevo material.

“No creo que hubiera hecho el mismo álbum, ni siquiera el álbum, si no fuera por el Covid“, dijo. “Eso no significa que se trate de Covid en absoluto, es solo que, cuando las cosas son diferentes en tu vida, tú eres diferente. Así es como es.”

Stephen Colbert, el presentador del programa la cuestionó sobre su capacidad vocal en este nuevo disco y como ha sido darle vida, a lo que la cantante respondió: “Hay un par de momentos en este álbum en los que hago algunos trucos. Realmente se trata de lo que siento que suena bien “.

Hace un tiempo en otra entrevista Billie Eilish reveló que habría por lo menos 16 canciones nuevas en su segundo álbum de estudio, el sucesor de su gran disco debut del 2019 con el saltó a la fama When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Crédito foto de portada: Instagram Billie Eilish