A casi un año del estreno de su disco Happier than ever, Billie Eilish ha compartido una pequeña colección de canciones titulada Guitar songs.

Este nuevo material incluye “TV”, track que Eilish debutó el mes pasado durante su concierto en Manchester. “Realmente Finneas y yo queríamos que esto fuera de ustedes tan pronto como fuera posible. Así que aquí está”, explicó.

“Interpretar TV en vivo fue un momento culminante, por lo que tomamos el audio de la primera noche que la tocamos y lo agregamos a la versión de estudio. Me da escalofríos cada vez que la escucho. Espero que amen las canciones y gracias por permitirnos compartir nuestra música con ustedes”, agregó Billie Eilish.

Además, durante una reciente entrevista con Apple Music, Billie Eilish explicó que “The 30th” fue la primera canción que escribió desde Happier than ever: “Por eso se llama así, porque algo sucedió el 30 de noviembre y ha sido lo más inimaginable que he experimentado y presenciado”.

“Estuve escribiendo todos los pensamientos que tenía. Estaba con Finneas y le dije ‘lo siento, no sé qué planeabas hacer, pero tenemos que escribir esta canción sobre esto, ahora mismo’. Y lo hicimos. Ésa fue la primera canción que escribimos desde Happier than ever“, concluyó.

Guitar songs ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.