Billie Eilish ha compartido una nueva canción llamada “Your power” junto con un video oficial, tercer sencillo que formará parte de su nuevo disco Happier than ever.

Lo que va de esta semana le ha servido a Billie para anunciar importantes noticias, ya que hace unos días reveló el nombre oficial de su siguiente disco, así como todos los detalles de este. De igual forma, anunció la llegada de un nuevo sencillo, el cual ya esta aquí.

“Your power” es un tema acústico que rompe el molde de las demás canciones de Billie que se muestran bastante enérgicas y llenas de ritmos bailables, además el tema llega con un video oficial dirigido por la propia Eilish; donde tenemos tomas panorámicas de un conjunto de montañas intercalándose entre escenas de Billie mirando directo a la cámara mientras lo que parece ser una anaconda rodea su cuerpo.

El sucesor de When we all fall asleep, where do we go? llegará el 30 de julio y tendrá 16 canciones. Happier than ever se postula como el trabajo más exigente y visionario de la artista hasta el momento, teniendo de nueva cuenta el trabajo de su hermano Finneas en la producción de este álbum.

Eilish describe el disco de la siguiente forma: “Happier than ever es mi más grande creación, estoy emocionada, nerviosa y deseo que todos lo escuchen. Ni siquiera puedo decirlo. Nunca sentí tanto amor por un proyecto como por este, espero que la gente sienta lo que yo siento”.

Crédito foto de portada: Youtube