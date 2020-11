Billie Eilish lanzará un nuevo single esta semana. La nueva canción, de nombre “Therefore I am“, llegará este jueves 12 de noviembre a las 10 am PT.

La compositora estadounidense anuncio en sus redes sociales el lanzamiento de este próximo sencillo. Muy posiblemente podría tratarse del primer vistazo al sucesor de aquel gran disco debut del 2019 When we all fall sleep, where do we go?

La canción, la cual desconocemos de que se trate tiene emocionada a Billie Eilish, ya que ella comentó lo siguiente: “estoy muy nerviosa por este tema“. Hasta el día de hoy solo tenemos la portada, donde vemos una escultura del estilo clásico de un busto blanco romperse en mil pedazos. ¿Una nueva faceta de la cantante?

Por otro lado, su hermano y habitual productor, Finneas aumentó de igual forma la emoción e intriga sobre este próximo sencillo en sus redes sociales, comentando: “que mal que lo diga yo, pero este tema es increíble”.

Billie Eilish ya ha compartido otros dos sencillos en lo que van del año, aunque ninguno de estos temas había causado tanto revuelo en redes sociales ni tampoco la propia cantante había hecho algún tipo de declaración previa al lanzamiento, por lo cual esta nueva canción promete ser el inicio de algo más extenso.

A principios de este año Billie Eilish lanzó “No Time To Die“; canción que será parte de la banda sonora de la próxima película de James Bond. Artistas como Jack White o Adele también fueron parte del sountrack dentro de la filmografía del agente 007 en su momento.

También, este verano la artista compartió “My Future“, un tema compuesto íntegramente durante el confinamiento en el que dejaba a un lado su vertiente más electrónica y apostaba por un sonido más orgánico que al inicio parece una balada de piano y hacia la mitad despierta con ritmos más próximos al R&B con cadencia entre el funk y el jazz.