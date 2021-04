Desde hace algunos días Billie Eilish había estado anunciando que grandes sorpresas estaban por llegar y hoy finalmente reveló que se trata de una nueva canción.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un pequeño clip de 15 segundos en el que se le ve sentada de espaldas, luciendo su nuevo look, mientras poco a poco ella voltea y la cámara enfoca su cara.

Al fondo se puede escuchar una suave melodía acústica en la que Billie Eilish canta lo siguiente: “When I’m Away from you, I’m happier than ever.”

Si bien en la descripción la cantante no detalló mucho, todo parece indicar que se trata de un nuevo sencillo que está por llegar bajo el título de “Happier than ever”. Además de que también ya se especula, por comentarios hechos anteriormente por Billie Eilish, que su nuevo disco podría llegar muy pronto.

Así que échale un vistazo a este pequeño adelanto y no dejes de estar al pendiente de sus redes sociales que se vienen grandes sorpresas.

Happier Than Ever pic.twitter.com/vaIbjfIvEb — billie eilish (@billieeilish) April 26, 2021

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.