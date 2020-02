No conforme por ser la mujer del año, arrasar en los premios Grammy y presentándose en los Óscar, Billie Eilish pretende acaparar las miradas, ahora estrena su tema para la nueva película de James Bond, No Time To Die.

Apenas ayer compartía la noticia de su estreno en su cuenta de Instagram y hoy ya podemos escucharla completa.

El tema resulta bastante interesante ya que es muy diferente a lo que hemos escuchado de la cantante, el éxito es que logra transmitir el dramatismo y emoción necesario para una película de acción como No Time To Die. Este cambio en el sonido de Billie Eilish tiene sentido ya que estuvo bajo la dirección de Hans Zimmer, quien está a cargo de toda la sonorización del film.

Escúchala a continuación:

Billie Eilish presentará la canción oficialmente durante los Brit Awards 2020 el próximo 18 de febrero y la acompañará su hermano Finneas, Hans Zimmer y Johnny Marr. El momento será transmitido para verlo en todo el mundo a través de YouTube.

Mira el más reciente trailer de la película:

007: Sin Tiempo Para Morir será la película número 25 de la saga del 007. Se espera que se estrene en abril próximo.