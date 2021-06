Billie Eilish continúa adentrándose en el mundo de la moda, ahora con una especial colaboración con la legendaria marca de ropa deportiva Nike.

La joven cantante ha unido fuerzas con Nike para el lanzamiento de unos tenis Air Jordan 1 KO edición limitada, los cuales han sido adaptados al peculiar estilo de Eilish: con el característico color verde fosforescente que utilizó en su cabello durante la era When we all fall asleep, where do we go? y con su famoso logotipo.

Tal y como se puede observar en las primeras imágenes que se compartieron, los tenis Nike x Billie Eilish tendrán grabado el nombre de la cantante junto con el logotipo de Jordan, conocido también como el “Jumpman”, en el medio. Mientras que en la lengüeta se reemplazará el sello de la marca por el Blohsh, emblema de Billie.

Según se reveló, el especial calzado será lanzado el próximo 9 de septiembre, aunque aún no se comparten los detalles completos.

La colaboración de la intérprete de “Bad guy” y Nike era algo que ya se veía venir desde hace un par de años, ya que además de que ella siempre ha mostrado ser gran fan de los Air Jordan, también fue la invitada especial del Complex’s Sneaker Shopping y participó en la campaña publicitaria de los Air Jordan 1 EXPLORER XX.

Ésta no es la primera vez que Billie Eilish colabora con una marca. Recordemos que hace un par de años trabajó en conjunto con H&M para la creación de una especial línea de ropa que incluía playeras, pantalones, gorros, jumpers e inclusive cangureras.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.