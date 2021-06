Billie Eilish continúa compartiendo adelantos del que será su segundo álbum de estudio y esta vez fue el turno del sencillo titulado “Lost cause”.

La canción llegó acompañada de un videoclip dirigido por la misma Eilish, en el que aparece divirtiéndose y disfrutando de una fiesta con amigas, mostrándonos un poco de la nueva faceta que está por comenzar en su carrera.

“Lost cause” es el cuarto sencillo que Billie Eilish comparte de Happier than ever, su próximo material discográfico. Previamente ya había liberado “My future”, “Therefore I am” y “Your power”. Todos los puedes encontrar en las diversas plataformas digitales.

El estreno de Happier than ever está programado para el próximo 30 de julio. Además de que se pondrá a la venta en viniles de colores, casete y CD, al igual que se lanzará un boxset edición especial. Todos ya se pueden pre-ordenar dando click aquí.

Éste será el segundo álbum de estudio de Billie Eilish y para su realización no contó con la participación de ningún compositor ni productor externo, más que con el apoyo de su hermano y colaborador Finneas.

Te dejamos a continuación el tracklist de Happier than ever y el video oficial de “Lost cause”.

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. My Future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

Créditos foto de portada: Kelia Anne MacCluskey / Cortesía.