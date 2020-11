El famoso compositor Hans Zimmer habló recientemente sobre el por qué Billie Eilish y su hermano Finneas fueron los elegidos para crear el tema musical de la nueva película de James Bond, No Time To Die.

Durante una entrevista que tuvo con GQ, Zimmer explicó que se tenía una “pequeña caja de canciones” que se postulaban para ser el tema principal del filme, entre ellas “esta pequeña canción muy personal de Billie”. “Simplemente dije, eso es todo”, comentó.

“Y todos dijeron: ‘Bueno, pero no está del todo bien. No es bueno’. [Y dije] ‘No, no no, aquí está el error que estas cometiendo, ella y Finneas aún no han visto la película. No saben de qué están escribiendo. Consígueles un avión, tráelos aquí”, explicó.

Hans Zimmer continuó diciendo que para él era innegable que Billie Eilish era la opción correcta: “Se sintió enormemente personal; se sintió realmente bien elaborada. Me gustó mucho lo delgada que era.”

El compositor explicó que siguió presionando hasta que finalmente se le dio el trabajo a Billie Eilish y Finneas. Además de que dijo que “No Time To Die” continuó con la tradición de personas que trabajan en los temas de James Bond y que le aportan un estilo propio fuerte, con convicción y gran compromiso. “Esta canción lo tenia. Mantuvo una intimidad que me pareció hermosa”, comentó.

La canción de Billie Eilish para No Time To Die se lanzó el pasado mes de febrero e incluso durante la ceremonia de los BRIT Awards la interpretó por primera vez en vivo. Mientras que en cuanto al filme, su estreno ha tenido que ser pospuesto para 2021 debido a la pandemia.

Foto de portada vía Facebook Hans Zimmer.