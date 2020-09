Billie Eilish, no parece muy contenta con la manera en la que algunas celebridades se toman la pandemia, pues recientemente ha hecho un llamado para aquellos que salen de fiesta durante esta crisis sanitaria, ya que la enfermedad sigue estando presente en todo el mundo.

Por medio de sus historias de Instagram y usando un filtro distorsionador, la cantante dijo: “Es curioso que no haya abrazado a mis mejores amigos en seis meses y que ustedes estén de fiesta”.

Desechando el filtro y volviendo a su cara normal con una impresión seria (y molesta), continuó: “Qué curioso”.

Billie Eilish CALLS OUT INFLUENCERS Going To Parties. She says she hasn’t hugged her best friends in 6 months.

Senior Celebrity Correspondent Cindy Barrett says “Someone please translate this for numbskull influencers who don’t understand.”

What are your thoughts? pic.twitter.com/BVOERgNL60

— Def Noodles (@defnoodles) September 15, 2020