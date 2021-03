Billie Eilish está en la cima del mundo con su música. A sus 19 años, se advierte como una de las artistas pop más grandes hoy día. Pero, ¿cómo empezó todo para ella?, ¿cómo le ha afectado la fama mundial a una joven que lidia con su propio proceso de crecimiento y a la par es el centro de atención de millones de personas?



El reconocido cineasta R.J. Cutler responde estas preguntas y otras más en Billie Eilish: The world’s a little blurry, donde a lo largo de tres años grabó, entre otras cosas, el proceso de creación de When we all fall sleep, where do we go?, las primeras giras, las dudas, la alegría, el amor, el éxito, la tristeza y, sobre todo, cómo la familia y el amor materno son un gran pilar en la carrera de la cantante.

A través de una sesión en Zoom, el director resolvió varias dudas, como lo que un director busca al momento de la creación de un documental y cómo no siempre se puede obtener todo mientras retratas la vida de una persona. Porque no importa lo que tú busques, según el mismo Cutler cuenta: “Eso es como lo que Patrick dice cuando está en el patio trasero, sobre vivir en negación. Pues eso, pretendo que todo va a estar bien, ¿sabes? Porque no capturas todo lo que quieres, capturas muy poco de lo que deseas; tú quieres todo, pero este trabajo no se trata sobre lo que yo quiero, en realidad lo que yo busco es irrelevante. Hacer este documental fue una experiencia muy existencial. La filosofía de vida que Billie tiene es: vive el momento. Reconoce que la negación es el mejor amigo de la humanidad”.

Para quien ha visto el filme queda claro que la relación entre la cámara y Billie fue algo muy íntimo. Incluso la artista ha dicho en varias ocasiones que por momentos fue un asunto invasivo, pero uno como espectador siente una conexión real con lo mostrado en cámara; logras sentirte dentro de esa casa: “La fórmula es la confianza. Necesitas que la persona a la que estás grabando confíe en ti. Es como una relación: se necesita confianza, entender que la historia le pertenece a otros, no a ti. Todo lo que yo quería era ver, y cuando conocí a mis sujetos a grabar eso fue lo que les dije: quiero ver, conocer la historia detrás, ganarme su confianza. Y eso es lo que traté de hacer. Es muy simple entenderlo; aunque complicado para algunos. Finalmente el documental trata sobre una talentosa artista joven. Una niña que está tratando de crecer”, relató Cutler.

Después de pasar tres años siguiendo la vida de alguien es imposible no verse afectado de alguna u otra forma por lo observado. “Fue un viaje muy sencillo hacer este documental, cuando Billie dice que la vida es buena es determinado momento, esa frase significa hacer un viaje hacia un momento en particular. Y ese instante se encuentra en una frase: life is good”, concretó el director del trabajo.

Billie Eilish: The world’s a little blurry rompe el molde de los documentales tradicionales; muestra una faceta humana de la artista y nos recuerda que, a pesar del éxito, los premios, la fortuna y el talento, hablamos de una joven que apenas llega a la mayoría de edad siendo un icono mundial. Algo bastante pesado de cargar.

El documental está disponible a través de la plataforma de Apple TV+.

Crédito foto de portada: Cortesía