Pese a que el disco debut de Billie Eilish fue un completo éxito, la cantante recientemente confesó que odió cada segundo de su proceso.

Durante una entrevista con Rolling Stone, Eilish estuvo platicando sobre cómo fue crear su tan aclamado álbum When we all fall asleep, where do we go? y reveló que en realidad para ella todo éste periodo significó una completa pesadilla.

“Odié cada segundo de ello. Odié escribirlo. Odié grabarlo. Literalmente lo odié. Hubiera hecho cualquier otra cosa. Recuerdo haber pensado que no habría forma alguna de que yo hiciera otro álbum después de éste. Absolutamente no”, comentó Billie Eilish.

Tras esto, la intérprete de “Bad guy” continuó explicando qué fue lo que cambió que le permitió poder grabar su nuevo disco, el cual verá luz el próximo mes. “Ya nadie tiene voz. Literalmente somos Finneas y yo y nadie más”, agregó.

When we all fall asleep, where do we go? fue lanzado en marzo de 2019 como el debut oficial de Billie Eilish. El proyecto fue fuertemente elogiado y consolidó a la cantante como una de las promesas más grandes de los últimos tiempos, llevándola incluso a ser merecedora de cinco Grammy Awards.

Recuerda que Billie está por lanzar su nuevo material discográfico titulado Happier than ever. Pre-ordénalo ya dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.