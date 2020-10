Todos andamos ansiosos por poder ver (aunque sea en línea) a Billie Eilish en su show Where Do We Go? The Livestream. Y para darle aún más emoción, la cantante ya reveló nuevos detalles sobre este evento.

A través de sus redes sociales, Eilish compartió dos imágenes tomadas durante los ensayos del concierto, en ellas que dijo que transportará a los fans dentro de su cabeza en locos entornos XR. Esto gracias a que la cantante se presentará junto con su hermano Finneas y el baterista Andrew Marshall desde un escenario de 60 ft x 24 ft rodeados por pantallas LED 360 de 100 ft x 24 ft, proporcionando contenido 3D en tiempo real.

Y de acuerdo con un comunicado de prensa, el uso de la tecnología XR de última generación permitirá a los espectadores adentrarse al mundo de Billie Eilish mientras interpreta en vivo un set completo, catalogándolo como “una experiencia en vivo verdaderamente sin precedentes”.

Además de que también se seleccionará 500 boletos, los cuales tendrán la oportunidad de interactuar con Billie durante el show que combinará imágenes nunca antes vistas con elementos extraídos de sus conciertos anteriores.

Pero ahí no acaban las sorpresas… ya que también se anunció que habrá un pre-show, el cual se realizará a las 10:00 p.m. (BST). Y en éste stream se incluirá la proyección de una escena nunca antes vista de Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, el documental que hizo para Apple TV.

El Where Do We Go? The Livestream de Billie Eilish se llevará a cabo el próximo 24 de octubre y los tickets ya se encuentran a la venta dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.