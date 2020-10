Puede que no todo esté perdido, ya que aunque el tour de Billie Eilish tuvo que ser pospuesto (incluyendo su visita a nuestro país), la cantante sí llegará a los escenarios con un show en línea.

La gran noticia la dio a conocer la joven cantante a través de sus redes sociales, en donde acompañado por el flyer oficial del show, reveló lo mucho que extraña dar conciertos. “No puedo esperar a cantar de nuevo”, escribió.

Este especial concierto virtual ha sido titulado Where Do We Go? The Livestream y su transmisión será el próximo 24 de octubre a las 11 p.m. (BST). Hay que recalcar que el show será un evento de pago-por-servicio, por lo que para poder disfrutarlo tendrás que adquirir un ticket.

Los boletos ya se encuentran a la venta por un precio de 30 dólares dando click aquí. Y éste además de darte acceso a la transmisión, te permitirá comprar merch exclusiva de Billie Eilish y poder ver el concierto las veces que quieras durante 24 horas.

Sin duda ésta es una oportunidad única, ya que como sabemos, las presentaciones de Billie Eilish en nuestro país tuvieron que ser pospuestas por la pandemia de COVID-19. Eran dos los shows que tenía programadas en nuestro país como parte del tour Where Do We Go?, uno en Ciudad de México y otro en Guadalajara.

Hasta el momento no se ha anunciado para cuando serán re-programadas. Así que sólo nos queda esperar y por lo mientras deleitarnos con este concierto, aunque sea en línea.

Foto de portada tomada del Instagram Billie Eilish.