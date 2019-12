Billie Eilish acaba de estrenar un video que revive la presentación de “come out and play” junto a Finneas en los Music Awards de Apple de este año. El nuevo material muestra una íntima versión acústica de la canción desde el Steve Jobs Theatre en Cupertino, California.

Los premios se llevaron a cabo en las instalaciones de Apple y la cantante apareció acompañada de su hermano Finneas y en una ambientación como de bosque encantado. Los músicos lucían unos trajes de brillitos y la verdad es que esta versión “come out and play” es única.

Es así como la cantante cierra el año más exitoso de su carrera siendo el artista favorito de la empresa fundada por Steve Jobs. Recientemente se dio a conocer que la californiana cerró un nuevo trato de muchos millones de dólares con Apple.

Billie Eilish le vendió un nuevo documental a Apple TV+ por algo así como 25 millones de dólares. Esta nueva producción será exclusiva de la plataforma de streaming de Tim Cook y mostrará el behind the scenes del último año de la cantante.

El documental llegará a Apple TV+ el próximo año y seguro hará que muchos fans de la cantante se suscriban a la plataforma de streaming de Apple que se las ha visto negras en las batallas de streaming. Aún contando con See, la serie de Jason Momoa.