El domingo pasado, Billie Eilish arrasó en la 62º entrega de los Premios Grammy, en la que ganó cuatro premios gracias a su disco debut WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? Sin embargo antes de ella, Christopher Cross había sido el primero en romper este récord.

En 1981, Christopher se llevó cinco premios Grammy, entre los cuales estaban los cuatro más importantes: Album of the Year, Song of the Year, Record of the Year y Best New Artist. Todos estos fueron gracias a su álbum debut homónimo (1979) y a su sencillo Sailing, el cual se colocó como número uno en la lista Billboard Hot 100.

Durante todos estos años nadie había logrado empatarlo y mucho menos superarlo, hasta que llegó Billie Eilish. La cantante con apenas 18 años y sólo un disco logró llevarse los mismos cuatro premios en una noche, alcanzando la meta de Christopher Cross. A lo que el cantautor mandó un hermoso mensaje a ella y a su hermano:

Mi récord de ganar las cuatro categorías generales de los Grammy en una noche duró 39 años, hasta que unos talentosos hermanos llegaron. Felicidades a Billie Eilish y Finneas O’Connell por su importante contribución a la historia de la música. Bien hecho. Los récords están hechos para romperse, y yo no podría estar más satisfecho con su logro. Bienvenidos al club, amigos.

Después de su impresionante premiación, Christopher Cross también ganó un Oscar por Arthur’s Theme (Best That You Can Do). Canción que compuso para la película Arthur, convirtiéndose en su segundo éxito. Y recordemos que de igual forma, Billie Eilish se encuentra realizando el tema para la próxima película de James Bond, No Time To Die. Así que no nos sorprendería que la joven cantante nuevamente siga el patrón y rompa este récord también.