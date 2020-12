Después de una larga espera, finalmente el nuevo documental de Billie Eilish titulado Billie Eilish: The World’s A Little Blurry tiene ya fecha de estreno y su tráiler oficial.

Dirigido por el galardonado cineasta RJ Cutler, este nuevo documental contará la historia de la evolución de la cantante y compositora mientras llega a la mayoría de edad y su ascenso al estrellato. A través de él podremos tener una mirada íntima a lo que fueron los últimos años de Eilish entre los tours, el estudio y su familia, enfocándose en el lapso durante el que estuvo escribiendo y grabando su exitoso álbum debut, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry es una producción original de Apple Original Films en asociación con Interscope Films, The Darkroom, This Machine y Lighthouse Management & Media.

Su estreno se tiene programado para el próximo 26 de febrero de 2021 tanto en cines por NEON, como a través de la plataforma de Apple TV+ de manera global. Igual toda la información respecto a las suscripciones y demás la puedes checar dando click aquí.

Te dejamos a continuación el tráiler oficial del nuevo documental de Billie. Y no dejes de estar al pendiente de sus redes sociales que la cantante aún tiene más sorpresas preparadas para estas fechas festivas.