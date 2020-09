Hay discos que desde un primer momento quedan ligados a una canción y Gold Record de Bill Callahan es de esos; basta mencionar que comienza diciendo: “I’m Johnny Cash” y de entrada se muestra como una especie de carta para recorrer de madrugada carreteras nocturnas, pero más adelante cambia de protagonista. La misiva de la que hablamos lleva por título “Pigeons” y es una pieza de folk rock casi desnuda que es cantada por un hombre de voz profunda y serena.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Bill Callahan sabe que tiene detrás una larga e ilustre carrera en el mundo independiente (de más de 30 años) y que puede recurrir a esas maniobras extremas, como iniciar con “El hombre de negro” extendiendo un saludo y cerrar con una estrofa absolutamente llena de poesía contundente y de la mejor cepa:

“When two atoms from the Big Bang

Get back together with the old gang

I drop them at a fancy dancy boutique hotel

And I drive off alone, but I’m not alone

Sincerely, L. Cohen”