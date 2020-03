Un grupo de artistas se ha unido para firmar una carta dirigida al Congreso y a gobiernos estatales en la que les exigen beneficios de desempleo para trabajadores independientes. Esto debido a que con la pandemia de Coronavirus, la industria musical se ha visto afectada por cancelación de conciertos e inclusive la postergación de álbumes.

“Mientras todos los trabajadores están sufriendo ahora, músicos, trabajadores de tours, DJ’s, y otros trabajadores de la economía de conciertos se están viendo particularmente afectados porque no somos aptos para el desempleo, licencia por enfermedad remunerada u otros beneficios bajo nuestro sistema actual”, explican en la carta. “Pagamos cantidades significativas de impuestos al gobierno estatal y federal pero debido a que la mayoría de nosotros estamos categorizados como trabajadores independientes no podemos acceder a los mismos beneficios que aquellos con empleos de un sólo reclutador”.

“Le pedimos que se asegure que el próximo paquete Federal de fondos incluya una extensión de desempleo y otros beneficios para todos los músicos, DJ’s, trabajadores de la economía de conciertos que han perdido sus ingresos debido a COVID-19”, continúan.

Otros de los artistas que ya también han firmado la carta son: Downtown Boys, Algiers, Speedy Ortiz, Wolf Parade, Passion Pit, Girlpool, Trace Mountains y más. Aquí puedes ver la carta oficial.

Acerca de esto, Dan Boeckner de Wolf Parade emitió un comunicado en el que comenta:

Cuando trabajas en una industria en la que tienes que estar trabajando constantemente o en cuestión de meses no vas a pagar el alquiler esto ha quitado la alfombra de debajo de nuestros pies. No podemos sobrevivir en un modelo de escasez en el que los trabajadores hemos sido, durante mucho tiempo, las últimas personas a las que se les ha pagado, a pesar de que somos a las primeras personas que ves. La escasez no es el problema, el problema es cómo cambiar un paradigma anticuado en el que nos quedamos fuera.