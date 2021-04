Biig Piig ha compartido su primera canción en lo que va del año, la artista está en un cambio importante dentro de su estilo musical y “Lavender” es la prueba de ello.

Su nueva canción mantiene una línea similar a sus temas del 2020 “Feels right” y “Oh no“, pero en esta ocasión la artista incluyo una estética más oscura y sensual, agregando un acompañamiento de voces que hacen eco de sus palabras muy al estilo de Billie Eilish.

Esto queda mejor explicado con el video oficial de este tema, un clip donde se deja de lado el estilo colorido de sus demás producciones para entrar en una cena con un tono más serio; donde el bondage, el erotismo y la oscuridad se apoderan de la secuencia mostrada.

Sobre este tema y el videoclip que lo acompaña la cantante dio una declaración mediante unos tuits: “Se siente realmente bien probar nuevos estilos y expresarme de diferentes maneras, explorar mi sensualidad y sentirme en este nuevo proyecto realmente me sentí como un punto de maduración. Sé que no es lo mismo que hice antes pero es importante para mí, se siente como crecimiento personal.”

“Al crecer nunca me sentí muy femenina en absoluto, me sentí bastante fuera de lugar en mi cuerpo y nunca me sentí sexy tbh jajaja, recientemente estoy aprendiendo a abrazar cada parte de mí y me sentí tan bien vestida de fenty en una escena de fiesta sexual en la que me sentí parte de ella y no avergonzada. Me siento tan atada a todos esos sonidos y no he terminado de explorarlos, pero estoy en mi fase de dominación sexual y me siento muy bien”, concluyó la artista.

Crédito foto de portada: Instagram Biig Piig