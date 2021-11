Todo ha sido alrededor de un crecimiento acelerado con Big Thief, una banda asentada en Brooklyn, pero de marcado acento campirano. Uno podría pensar que calcularon a la perfección que el éxito habría de sonreírles, pues titularon a su álbum debut Masterpiece -toda modestia aparte, jajajaj- y se editó apenas en 2016.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Cada vez que escuchó a Big Thief me contagio de la buena química que permea en sus canciones; ellos se sienten bien y es por ello que componen y lanzan discos a toda marcha. Apenas en febrero del 2022 estará en las calles el que será su quinto Lp, Dragon New Warm Mountain I Believe In You.

Mientras tanto ya suena “Time escaping”, una canción que conjuntan con otras 4 de las 20 que completaran una entrega doble -muy al estilo de la vieja escuela- y cuyo proceso arrancó con el reencuentro de la banda tras el parón del Covid-19 y para ello se fueron a los bosques al norte de Nueva York -muy al estilo legendario de Dylan con The Band-.

Comenzaron a trabajar en Flying Cloud Recordings, pero no llegaba la inspiración, así que fueron y se tiraron a un helado riachuelo, para regresar a grabar empapados y la cosa marchó. Adrianne Lenker, Max Oleartchik, Buck Meek y James Krivchenia decidieron que vendría un disco nómada, por lo que se mantuvieron en viaje rumbo a otros estudios.

Finalmente pasaron por Topanga Canyon en California, The Rocky Mountains en Colorado y remataron en Tucson, Arizona; acumularon 45 canciones en toda regla, para terminar eligiendo las dos decenas que conformarán Dragon New Warm Mountain I Believe In You, que saldrá cobijado por 4AD.

“Time escaping” es una pieza un tanto juguetona, que tiene por ahí unos efectos que refrescan el sonido folk rock que bien conocemos de la banda. En este generoso adelanto también aparecen “Change” (que quedó tal y como la tocaron en el ensayo), “Certanly”, “Little things” y “Sparrow”… ellos saben que quedan 15 más para mostrar.

Big Thief van a su aire, orgullosos de su prolífico método compositivo; tal como Adrianne Lenker lo cuenta: “Una de las cosas que nos unen como banda es la magia pura. Yo creo que todos compartimos la misma guía y ninguno de nosotros ha podido decir exactamente qué es, pero de alguna manera, todos estamos persiguiendo lo mismo y cuando lo alcanzamos… todos sabemos lo que eso es, pero ninguno de nosotros a la fecha, o tal vez nunca, será capaz de articular en palabras lo que es “eso”. Algo de eso es magia para mí”.

Estas 5 canciones serán un buen paliativo para librar la espera al completo de Dragon New Warm Mountain I Believe in You, del que Max Oleartchik cuenta un poco del origen del nombre y a propósito de una charla con su madre: “Pues es como que somos una banda, hablamos, tenemos distintas dinámicas, hacemos las respiraciones y después nos subimos al escenario y de pronto parece que estamos en un dragón. Y realmente no podemos hablar porque tenemos que dirigir a este dragón”.

También te puede interesar: https://marvin.com.mx/dean-stockwell-the-underground-youth-laura-carbone/