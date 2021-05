Big Thief nos invita al estudio de grabación, a presenciar su nivel de ejecución bien cerca de los amplificadores con una sesión en directo que la banda ha titulado Big Thief – Live at the Bunker Studio. “Grunge-folk áspero y potente”, así ha denominado el sonido del cuarteto The Guardian, y no anda tan lejos de la verdad.

Adrianne Lenker, Buck Meek, Max Oleartchik, y James Krivchenia son Big Thief, una banda con alma rockera que oscila entre el folk y el indie, aunque, en efecto, también coquetea duro con el grunge. El cuarteto radica en Brooklyn, Nueva York, justo donde grabó la sesión completa de Big Thief – Live at The Bunker Studio, hace un par de años.

La sesión constó de 5 canciones, todas tomadas de sus discos Two hands, U.F.O.F. y Capacity. En cada interpretación llama la atención la poderosa voz de Adrianne y la afilada distorsión de su guitarra, elementos que unidos generan un sonido único que en definitiva ofrece identidad a Big Thief. A su vez, Marisa Gesualdi, directora del trabajo visual, entrega un producto pulcro y preciso, un retrato fiel de lo que la banda ofrece en directo.

El tracklist de Big Thief – Live at The Bunker Studio incluye las canciones: “Not”, “Forgotten eyes”, “Cattails”, “Shoulders” y “Black diamonds”. Acá te dejamos una probadita de la obra, con el último tema: