El grupo mexicano Big Spin, reconocidos por ser pioneros en el género punk en el país, nos comparten el video oficial de su tema “I can give you anything“, rola que se desprende de su disco homónimo.

Con una trayectoria de 24 años en la escena nacional e internacional, Eumir, Ros, Victor y Manuel continúan trabajando en nueva música y buscando los huecos en donde poder experimentar, pues aunque su estandarte es el punk, saben que probar y sentir otros sonidos es fundamental para cualquier artista.

Con esto sobre ellos, han optado por entréganos una canción con otra pisca y otro sazón, pero que no se sale del característico sartén de Big Spin. Hablamos de “I can give you anything“, una de las canciones más simples de su reciente material pero una de las más difíciles de componer.

Según cuenta la banda, durante mucho tiempo estuvieron con la idea de crear una canción de reggae, pero esta simplemente no salía, sin embargo, muchos intentos y cambios de tuerca después, lograron lo impensable: una rola de reggae pero construida sobre una base punketa.

Y, para celebrar esto en grande, el grupo se puso la misión de crear un video oficial bastante especial. Combinando el enorme talento en la danza de Paulina del Carmen y el ojo de Aarón Emilio Cerezo, dio como resultado un clip sublime; donde varios elementos artísticos convergen en un solo lugar, entregándonos postales de la CDMX mientras la sutil coreografía de Paulina hace suya estos espacios urbanos con imágenes animadas y planos generales adornando sus pasos.

Mira el clip y dinos que sensaciones te provoca:

Crédito foto de portada: Instagram Big Spin