Big Red Machine, proyecto colaborativo de Aaron Dessner y Justin Vernon, ha anunciado el lanzamiento de su segundo álbum de estudio How long do you think it’s gonna last?

El nuevo material verá luz el próximo 27 de agosto a través del propio sello discográfico de la banda, 37d03d. Y, según se reveló, incluirá un total de 15 canciones con diversas colaboraciones de músicos como Sharon Van Etten, Ben Howard, Robin Pecknold de Fleet Foxes y Lisa Hannigan.

Además, como era de esperarse, la estrella pop Taylor Swift, con quien tanto Vernon como Dessner han trabajado previamente, también está enlistada como colaboradora en dos canciones del disco tituladas “Birch” y “Renegade”.

Hablando de la próxima obra de Big Red Machine, en un post Aaron Dessner comentó: “El proceso de hacer esta música y luchar para encontrar y terminar estas ideas me ha inspirado y obligado a crecer de formas que no sabía era capaz de hacer.”

“Estas canciones están conectadas por hilos emocionales, especialmente la nostalgia por la inocencia de la infancia antes de que se hayan cometido errores y las relaciones se hayan tambaleando y el sentimiento de investigar el pasado en busca de un remedio”, agregó.

Junto con el anuncio, Big Rad Machine liberó un primer adelanto con “Latter days”, canción que realizaron en colaboración con Anaïs Mitchell. Te dejamos a continuación el sencillo y ya puedes pre-ordenar How long do you think it’s gonna last? dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.