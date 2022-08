Beyoncé ha decidido eliminar de su nuevo disco, Renaissance, el sample que incluyó de “Milkshake”, éxito dosmilero de Kelis.

A unas cuantas horas del estreno de Renaissance, la cantante Kelis acusó a Beyoncé, su equipo y los productores de The Neptunes (Pharrell Williams y Chad Hugo) de haber utilizado una parte de su canción sin su consentimiento. El sample de “Milkshake” se encuentra en “Energy”, el quinto tema del disco; si bien en los créditos Kelis aparece como “intérprete”, no figura como compositora al mismo nivel que Pharrell y Chad.

De acuerdo con NME, Kelis en realidad no tiene créditos por la composición de “Milkshake”. Se tiene conocimiento que desde hace años, la intérprete salió de pleito con ambos productores por un tema relacionado con los derechos de autor y, aunque aún no hay nada claro al respecto, en los videos que publicó el viernes en contra de la Queen B y su equipo, atacó a Williams por supuestamente atribuirse el mérito de canciones que no escribió.

Entre que sí y no, Beyoncé mejor se evitó problemas y decidió eliminar el sample de Kelis. Según informó Rolling Stone, el proceso fue complicado y a lo largo del día, algunos fans reportaron que había fallas cuando intentaban reproducir la canción en plataformas de streaming. Por ahora, la pista sólo se ha actualizado en Vidal y Apple Music; mientras que la versión “original” que se estrenó el viernes, sigue sonando en el lyric video de “Energy” en YouTube y en Spotify.

Foto de portada tomada tomada del Facebook de la cantante.

