Tiffany & Co. ahora sí se lució con su nueva campaña About love, para la que logró reunir a Jay-Z, Beyoncé y Basquiat en un mismo lugar.

En diversas ocasiones el rapero y la cantante pop han demostrado que no sólo dominan la industria musical, sino también la moda. Pero por si aún no nos quedaba del todo claro, hoy regresaron como la nueva imagen de la exclusiva marca de joyería Tiffany & Co. y de una forma tan única como sólo ellos podían hacerlo.

Hay muchas cosas por mencionar de esta campaña que pretende enloquecer al mundo entero y comenzaremos por la presencia del legendario artista Jean-Michel Basquiat. Resulta que la pareja Carter publicó esta mañana un par de adelantos de About love con fotografías en las que aparece posando con un Basquiat nunca antes visto titulado “Equals pi” con fecha de 1982.

Hablando de esto, el vicepresidente ejecutivo de productos y comunicaciones de Tiffany, Alexandre Arnault, comentó: “No tenemos ninguna literatura que diga que él hizo la pintura para Tiffany. Pero sabemos un poco sobre Basquiat. Conocemos a su familia. Hace unos años hicimos una exposición de su trabajo en la Fundación Louis Vuitton. Sabemos que amaba Nueva York, que amaba el lujo y que amaba las joyas. Supongo que la pintura azul no es casualidad. El color es tan específico que tiene que ser una especia de homenaje”.

Además, About love pretende traer de vuelta la clásica esencia de la marca con el Tiffany Yellow Diamond. La joya tiene fama por ser uno de los diamantes amarillos más grandes que se han descubierto hasta la fecha y de ésta es la primera vez que aparece en una campaña publicitaria, sin mencionar que pocas artistas han tenido el gusto de poder portarlo, entre ellas Lady Gaga y Audrey Hepburn.

Por ahora sólo se han revelado estas fotografías y un pequeño clip en el que se le ve a los Carter divertirse con un piano y una cámara Super 8, pero se espera que el próximo 15 de septiembre se lance la campaña completa con un video musicalizado con la versión de Beyoncé de “Moon river”, canción que originalmente Hepburn interpretó en su exitoso filme Breakfast at Tiffany’s.

Y como varios de los trabajos de Beyoncé y Jay-Z, el deal con Tiffany & Co. también tiene una buena causa. Según reveló Complex, la asociación incluye un compromiso de parte de la marca de $2 millones destinados para becas y otros programas enfocados en apoyar la educación en escuelas afroamericanas.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.