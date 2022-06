El pop se basta a sí mismo… no necesita ser barroco, complejo o intelectual para funcionar, pero no por ello tiene que ser soso y aburrido -todo lo contrario-; el pop en ocasiones es un estallido sonoro liberador y no por ello ser trivial y carente de sentido. Beyoncé siempre ha demostrado ser una mujer muy inteligente y con gran sentido musical; aplicando sus virtudes a las grandes ligas de la industria.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Es por ello que recurre a dos productores que saben muy bien para donde van los tiros; con Terius “The Dream” Nash y Christopher “Tricky” Stewart ya hizo “Single Ladies (Put A Ring On It)”, y se llevaron el Grammy para canción del año en 2010 (se trata de la mancuerna que también hizo “Umbrella” de Rihanna).

Beyoncé regresa con un nuevo disco, tras de seis años, y ya suena el primer adelanto de Renaissance; se trata de “Break My Soul” una canción que deja ver que también las divas del pop se preocupan y sufren de tensiones, por lo que el lema de la pieza es: “Libera el estrés / Libera el amor / Olvida el resto”.

El equipo de producción utilizó en “Break My Soul”, un sampler de “Show Me Love” de Robin S. y que es un clásico del house; además de unos versos de la rapera Big Freedia, procedentes de Explode.

Beyoncé una vez más saca el mayor rédito a sus capacidades vocales y se apoya en la instrumentación necesaria. Muy acorde a la época, lanza una pieza que habla de una reconversión personal que le es útil para tirar para adelante: “Tengo motivación/ He encontrado una nueva base/ Y estoy tomando mi nueva salvación/ Y voy a construir mis propios cimientos”.

