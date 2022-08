Ésta semana la sexta temporada de Better call Saul llegó a su fin y con ello, se marcó el cierre de una era que comenzó en 2008 con Breaking Bad. Si bien el final dejó con buen sabor de boca a los fans, la situación de Kim Wexler (personaje de Rhea Seehorn) no quedó del todo clara.

En la última entrega de Better call Saul, Wexler atravesó por distintos escenarios, aunque el más importante de todos fue cuando decidió dejar a su esposo para comenzar una nueva vida. Ésta parte dejó un par de dudas en los seguidores de la serie y es por eso que, durante una reciente entrevista con el podcast The envelope, Rhea Seehorn trató de explicar que fue lo que sucedió con su personaje.

“Había una razón por la cual Kim no tenía el cabello rubio cuando regresó, o incluso la cola de caballo. Esas cosas eran específicas. No creo que sea un reinicio y ahora todo está bien y Kim se convertirá en Kim nuevamente. Personalmente, creo que hay una especie de reconstrucción y un intento de saborear cualquier tipo de segunda oportunidad en la vida que sea más veraz. Y para Kim, creo que la parte más veraz implica ejercer la abogacía y volver a intentar ayudar a la gente”, explicó Rhea Seehorn.

“Soy una romántica empedernida, así que no puedo evitar pensar que ella va a tratar de encontrar la manera de disminuir su sentencia sin perder su optimismo. Ya saben, de alguna manera que no involucre una estafa. No creo que sea el final de su relación con Jimmy, aunque también creo que hay mucha gente que debe pensar que ella nunca volverá con él y que ese es el final de la historia”, concluyó.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.

BOB ODENKIRK HABLA SOBRE EL INFARTO QUE SUFRIÓ EN EL RODAJE DE ‘BETTER CALL SAUL 6’: “NO TENGO NINGÚN RECUERDO DE ESE DÍA”