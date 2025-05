Beth Gibbons nos regala su Tiny Desk Concert… y la amamos más

Tuvimos la oportunidad de tenerla cara a cara en la CDMX hace apenas algunos días. Es por ello que celebramos el arribo de esta presentación en la cual, como es su costumbre, Beth Gibbons desborda feeling con los ojos cerrados y los oídos cubiertos por sus palmas, acompañada de una plantilla de músicos que realza su fino desempeño vocal.

Beth Gibbons interpretó tres canciones incluidas en su álbum debut en modo solista: Lives outgrown, se trató de “Tell me who you are today”, “Floating on a momento” y “Reaching out”; sin embargo dejó espacio para interpretar “Mysteries“, el tema que abre el disco que hace más de veinte años confeccionó con Rustin Man: Out of season.

La banda que acompañó a Beth para su sesión en la instalaciones de la NPR, estuvo compuesta por Emma Smith (violín, clarinete, guitarra, coros), Eoin Rooney (guitarras, caja de marcha, coros), Tom Herbert (bajo, Fender VI, coros), Sophie Hastings (batería, armonio, coros), Howard Jacobs (clarinete contrabajo, vibráfono, timbales, saxo barítono, flauta, bombo, percusión, guitarra martillada, coros), Richard Jones (viola, guitarra, coros) y Jason Hazeley (teclados, Fender Rhodes, Therevox).

Resulta un placer encontrarse con una mujer que encara su presente con el Arte como escudo. Intérnate en su mundo, sólo recuerda que ésta, su actuación en la célebre saga de Tiny Desk Concert se aprecia sin interrupciones:

