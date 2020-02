Estamos recibiendo muchas buenas noticias últimamente. La nueva es que el dúo Best Coast está de vuelta, y prueba de ello es la canción que nos han compartido hoy, titulada Different Light. Además de que anunciaron que su próximo álbum está más cerca de lo que imaginábamos.

Tuvieron que pasar cinco años para que pudiéramos escuchar música nueva por parte de Bethany Cosentino y Bobb Bruno. Hace unos meses la banda nos presentó la canción For The First Time, acompañada de unos cuantos detalles sobre su nueva producción que llevará por título Always Tomorrow.

Sin embargo, fue el día de hoy cuando hicieron oficial este gran lanzamiento, poniendo como fecha el 21 de febrero. Exacto, ya en unos días. Además de que nos compartieron el nuevo sencillo Different Light. Una canción llena de guitarras y ese poderoso sonido que te traslada a alguna increíble playa de California.

En un comunicado de prensa, Bethany Cosentino explicó que Always Tomorrow es un álbum de un intenso descubrimiento personal. La cual surgió en medio de un inmenso torbellino, entre extensas giras, corazones rotos, sobriedad, mucha diversión, pensamientos oscuros, sustancias, aburrimiento, personas públicas y gratitud.

De igual forma, la cantante comentó:

Always Tomorrow es la historia de en donde estuve y en dónde estoy, así como los problemas que estoy aprendiendo a identificar y resolver. Algunos días me despierto y estoy en la cima del mundo y me olvido de lo que me ha abrumado, y otros días todo regresa a inundarme.

El sucesor de California Nights, será un álbum acerca de dejar los miedo de lado, cerrar ciclos y continuar con el siguiente capítulo, aún sin tener idea de lo que te pueda esperar. Sin duda esta nueva etapa de Best Coast estará llena de aprendizaje y mucha valentía. ¡Y ya estamos ansiosos por conocerla!

Ya puedes pre-ordenar Always Tomorrow aquí.

Foto vía Facebook Best Coast.