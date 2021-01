Las cosas han llegado muy lejos con el meme de Bernie Sanders y ahora ya también se convirtió en el protagonista de las portadas de algunos de nuestros discos favoritos.

El origen de este meme viene de la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden, en donde Sanders fue fotografiado sentado solo, vistiendo un abrigo, guantes y su cubrebocas. Aunque lo que más causó revuelo fue su comportamiento poco impresionado ante lo que estaba sucediendo.

La imagen de inmediato se hizo viral, pero alguien tuvo una idea aún mejor: photoshoppear a Bernie Sanders en las portadas de icónicos álbumes musicales. Además de que para hacerlo aún más profesional, crearon la cuenta @theberniealbums en Instagram.

Hasta ahora ya hemos visto a Bernie en la portada de discos de artistas como Paramore, Foals, The Beatles, The Killers, Fleetwood Mac, Phoebe Bridgers, Arctic Monkeys, The White Stripes, Pearl Jam, Alvvays, Harry Styles y más.





Incluso otras bandas se han dado ellos mismos la tarea de poner al político en la portada de sus discos, por ejemplo Blondie lo agregó al artwork de Parallel Lines y Mystery Jets lo hizo con su más reciente material A Billion Heartbeats.

Mientras que Haim compartió en Twitter su portada de Days Are Gone ft Bernie Sanders y en la descripción escribieron: “todos ustedes siempre supieron que Bernie Sanders es la cuarta hermana.”

Por el momento, la cuenta @theberniealbums está en pausa pero el 22 de enero continuarán recibiendo peticiones, por si quieres que tu disco favorito también tenga su portada con el político.



Foto de portada tomada del Instagram @theberniealbums.