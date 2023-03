Ben Affleck confirma que no regresará al DCU

The Flash está por llegar a los cines con varias sorpresas para los fanáticos de DC Comics, entre ellas una breve aparición del Batman de Ben Affleck. Sin embargo, probablemente ésta será la última vez que vemos al actor en los zapatos de Bruce Wayne, ya que en una reciente entrevista dijo que una mala experiencia durante la filmación de Justice League le quitó las ganas de regresar al mundo de los superhéroes.

“Podrías dar un seminario sobre todas las razones por las que no se debe hacer esto. Desde la producción hasta las malas decisiones y la horrible tragedia personal. Te deja con el sabor de boca más monstruoso”, dijo Ben Afflecksobre trabajar en Justice League.

Asimismo, el actor reveló que estaba listo para dirigir una película en solitario de Batman (la cual se convirtió en The Batman de Matt Reeves), pero el desastre de Justice League lo hizo decir: “Estoy fuera. No quiero volver a hacer nada de esto nunca más. No soy adecuado”.

“Esa fue la peor experiencia que he visto en un negocio que está lleno de experiencias de mierda. Me rompió el corazón. Hubo una idea de que alguien [Joss Whedon] viniera, algo como ‘te rescataré y haremos 60 días de rodaje y escribiré todo sobre lo que tienes. Tengo el secreto’. Pero no era el secreto. Eso fue difícil. Y comencé a beber demasiado. Estaba de regreso en el hotel en Londres, era eso o saltar por la ventana. Y pensé ‘esta no es la vida que quiero. Mis hijos no están aquí. Soy miserable.'”, continuó explicando.

Además, Ben Affleck cree que la naturaleza repetitiva de “usar un traje de goma” y “pararse frente a la pantalla de la computadora para decir ‘si estos desechos nucleares se sueltan, nosotros…'” es algo que ya no encuentra interesante. “No soy condescendiente con eso ni lo descarto, pero llegué a un punto en el que no lo encontré creativamente satisfactorio”, dijo.

Por todo eso, es que no quiere tener nada que ver con los nuevos DC Studios de James Gunn: “No dirigiría algo para el DC de [James] Gunn. Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn. Buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”.

Sin embargo, más allá de los tragos amargos, Ben Affleck no recuerda su tiempo como Batman con total consternación. “Finalmente descubrí cómo interpretar a ese personaje, y lo logré en The Flash. Durante los cinco minutos que estoy allí, es realmente genial. Mucho de eso es sólo tono. Tienes que averiguar, ¿cuál es tu versión de la persona? ¿Quién es el tipo que se ajusta a lo que puedes hacer? Traté de encajar en un Batman. Y por cierto, me gustan muchas de las cosas que hicimos, especialmente la primera [Batman v Superman]”.