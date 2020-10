Belle and Sebastian acaba de anunciar el lanzamiento de un disco doble que contiene canciones grabadas de shows en vivo y lleva por nombre What To Look For in Summer. ¡Buenísimas noticias!



Este nuevo disco recolecta canciones que la banda tocó durante su gira mundial el año pasado y su increíble presentación en el Festival Boaty Weekender del 2019. Este doble LP saldrá este año, seremos capaces de deleitarnos con este nuevo material el próximo 11 de diciembre vía Matador Récords, perfecto para terminar el año de una muy buena forma.

En este récord no tendremos canciones nuevas, pero definitivamente vamos a poder escuchar muchos clásicos de esta banda tales como “The Boy With the Arab Strap“, “My Wandering Days Are Over” entre otras.

En el comunicado oficial, Belle and Sebastian dijo que tomaron la inspiración para hacer este álbum en vivo de Yes ‘Yessongs y Thin Lizzy’s Live and Dangerous. También, Stuart Mudoch habló acerca del nombre del nuevo disco: “Durante un tiempo, el título provisional fue Live and Meticulous, la disquera realmente quería que se llamara así. Pero en realidad no me gustan las cosas derivadas “.

Belle and Sebastian estrena “Sister Buddha” y anuncia nuevo disco



En estos tiempos tan raros de confinamiento, escuchar este disco puede ser que nos teletransporte hasta un escenario sin siquiera salir de casa, así que si eres fanático de Belle and Sebastian y extrañas la ultima ocasión que los viste, este material definitivamente será para ti.