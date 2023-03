Bella Ramsey podría regresar como Ellie a ‘The last of us 2’

La actriz de 19 años de edad se perfila para repetir el papel de Ellie en The last of us 2. A pesar de que no se ha confirmado cual será el reparto para esta próxima entrega, las criticas de los fans del videojuego no se hicieron esperar, señalando que la actuación de Bella Ramsey no podrá transmitir lo necesario, ya que en la segunda versión del videojuego vemos a una Ellie más madura y empeñada por la búsqueda de venganza.

Los fans del videojuego cuestionan si la actriz británica será o no capaz de interpretar la violencia extrema que le vemos a Ellie en el segundo juego, sin embargo en el episodio ocho del live-action nos damos cuenta de cuán brutal puede ser su actuación cuando asesina dos personajes con un cuchillo. Además, en un tuit los creadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckman revelaron que el rifle que utiliza Bella Ramsey en dicho episodio es real: “Esta escena… Esta escena de aquí… Esta adaptación de la serie ha sido fantástica”.

This scene… This scene right here… #TheLastOfUs #TheLastOfUsep8



This series adaptation has been fantastic. pic.twitter.com/VGWWXuWpfJ — Aric Mitchell (@Aric__Mitchell) March 6, 2023

A punto de terminar la primer temporada de The last of us, Bella Ramsey ha demostrado tener las capacidades actorales necesarias para regresar a la temporada 2 como Ellie. Pero, la pregunta que se hacen los fans ahora es: ¿quién interpretará a su rival?, la musculosa Abby.

Bella Ramsey se ha ganado el corazón de los fans de The last of us con su interpretación de Ellie y al margen de algunos comentarios negativos por los fans de la entrega para PlayStation, esta serie televisiva de HBO sigue recibiendo elogios por su adaptación del exitoso videojuego original.