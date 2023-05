Bella Ramsey pide “más espacio” para las personas no binarias en las entregas de premios

En una reciente entrevista para Vanity Fair, la estrella de The last of us y Game of thrones habló sobre su experiencia dentro de la industria cinematográfica como persona de género fluido, haciendo un especial énfasis en lo incómoda que fue su participación en los Emmy 2023 y la importancia de que estos espacios pongan de su parte para que los actores no binarixs se sientan bienvenidxs y representadxs.

“Las categorías en este momento se sienten extremadamente enfocadas en los géneros por el lenguaje que las rodea”, dijo Bella Ramsey antes de revelar que durante los Emmy 2023 terminó compitiendo en una categoría de actriz a pesar de no identificarse con el género femenino.

“No quiero que las limitaciones en términos del lenguaje en las categorías sean una razón por la que los actores no binarixs como yo no puedan ser celebradxs. Se puede abrir una conversación sobre cómo se siente, aunque soy consciente del hecho de que no es lo ideal, pero también que encontrar alternativas es realmente complejo”, agregó.

“Que [las personxs no binarixs] tengan voz y voto y sean parte de esas discusiones y esas conversaciones, eso es realmente lo importante. Sólo espero que haya más espacio para que las personxs no binarixs sean reconocidas dentro de las categorías [futuras]”, concluyó Bella Ramsey.