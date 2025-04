Beirut: plenitud y  belleza del arte como totalidad

De entrada esta historia parece que tiene que ver mucho con la geografía; Zack Condon comenzó Beirut -banda con nombre libanés- en Nuevo México y desde allí conquistó el mundo; no tiene asentamientos neoyorquinos como equivocadamente se cuenta, más bien el pasado reciente del músico nos remonta hasta Escandinavia, territorio donde se ha quedado con el fin de rearmarse emocionalmente y curarse de problemas de garganta.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Estando por aquellos gélidos lares recibió la invitación de parte la Kompani Giraff para crear a partir de la novela Verzeichnis einiger Verluste, escrita por la alemana Judith Schalansky; de allí resultó A Study of Losses, el séptimo álbum de estudio y el segundo en dos años, que terminará siendo acompañado por teatro de sombras y coreografía- ¡todo un reto escénico!-.

El arte no conoce de límites y trabajar a partir de aquel texto llevó a Zack a dar con el álbum más completo y complejo de su carrera y para el que tenía de su lado la experiencia acumulada y su enorme sensibilidad… nos encontramos ante una obra de 18 piezas, cuya temática repasa el proceso de envejecimiento de las personas al tiempo que retomar elementos de corte fantásticos como unicornios, especies extinguidas y tesoros arquitectónicos y librescos perdidos.

Grabado a medio camino entre Berlín, Alemania, y Stokmarknes, Noruega -¡otra vez la geografía!- abre con la breve e instrumental “Disappearances and Losses” para proseguir con “Forest Encyclopedia”, que posee todo la marca de Beirut, comenzando por una rústica caja de ritmos y el estilo de canto de Zack.

“Oceanus Procellarum” es un hermoso interludio que antecede a “Villa Sacchetti”, que comienza a voz y cuerdas para luego crear un efecto coral que reaparecerá más tarde en un A Study of Losses que transpira belleza por todas partes y que jamás cae en la sobre producción; Condon sabe como engarzar los diferentes tópicos que van de los mares lunares a una isla en el Pacífico Sur. Así es que vamos de “Mare Crisium” -instrumental de nuevo- a “Garbo´s Face”, conducida por el ukelele.

Y podrías seguir en estricto orden, pero es oportuno destacar que han sido dos temas los que nos han presentado al disco de la mejor manera: “Guericke’s Unicorn”, que tiene esos sintes modulares que le encantan y un preciso trabajo melódico, y “Caspian Tiger”, que es menos alegre y cuyo teclado posee un efecto casi religioso.

Coincido plenamente con la revista UNCUT que lo define como el trabajo de Beirut “más ambicioso hasta la fecha” y también reafirmo el dicho de la MOJO, cuando afirmar que es su “álbum más bello hasta la fecha”.

A partir de mayo, Zack Condon regresa a un gira -algo que no ocurría desde el 2019- y lo hará mostrando el show completo -con todo y el espectáculo de circo contemporáneo-; se trata de algo que quizá el propio músico no hubiera imaginado: “Me habían encasillado durante años como un vagabundo caprichoso de circo, lleno de imágenes en tonos sepia sacadas de viejas máquinas de feria y tal vez domadores de leones con bigotes curvos. No podía estar más lejos de cómo me imaginaba la música que estaba haciendo ahora. Resulta irónico que el proyecto de Kompani Giraff me pareciera tan atractivo”.

Literatura, geografía, arquitectura y fantasía… todo ello se combina en A Study of Losses, una experiencia estética en plenitud… Beirut ha hecho una obra mayúscula… una delicia.

